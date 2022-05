La pandémie de Covid-19 n’est pas encore terminée, mais les affaires reprennent malgré tout : Apple annonce que les sessions Today at Apple seront de nouveau proposées dans 7 nouvelles villes (Nashville, Miami, Berlin, Milan, Taipei, Tokyo et Sydney) et feront aussi leur retour à Chicago, Washington, D.C., New York, Londres, Paris, Bangkok et Pékin.

« Nos magasins offrent depuis longtemps une plate-forme pour mettre en valeur le grand talent des artistes locaux, et nos équipes de vente au détail sont fières de jouer un rôle en soutenant la créativité au sein de leurs communautés et en créant un lieu où tout le monde est le bienvenu », a ainsi déclaré Deirdre O’Brien, SVP d’Apple Retail + People. « Nous sommes extrêmement reconnaissants envers nos « Apple Creative Pros », les membres de notre équipe de vente au détail et nos partenaires locaux, qui, ensemble, nous permettent d’étendre l’accès à l’éducation artistique gratuite et au mentorat à encore plus de communautés. »

Ces sessions Creative Studios permettent à un public souvent jeune de se familiariser avec des logiciels de création utilisés sur des plateformes Apple (Mac, iPad, iPhone), avec souvent un créatif plus ou moins célèbre dans le rôle du professeur de création. A noter que pour cette année, la session parisienne de Today at Apple portera sur la Musique, la radio et les podcasts.