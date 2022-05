Dans une nouvelle tentative d’autocongratulation, Apple a commandité une étude « indépendante » pour mieux vanter les grandes mérites de son App Store, une stratégie qui vise surtout à contrebalancer les attaques diverses dont l’App Store fait l’objet (plaintes antitrust notamment). Et donc cette fois, une étude de la firme Analys Group vient confirmer que l’App Store reste financièrement très intéressant pour un grand nombre de développeurs iOS, y compris les devs indépendants.

Les petits studios ou développeurs uniques auraient ainsi vu leurs bénéfices croître de 113% sur un an, soit un niveau de croissance bien supérieur à celui des gros studios. Ce n’est guère étonnant : plus les chiffres sont déjà hauts plus il est compliqué d’augmenter encore le niveau de croissance. Surprise donc, ce sont les petits développeurs français qui enregistrent le plus haut niveau de croissance de leurs revenus (+122%) ! Reste encore à connaitre les revenus de départ (+122% de 10 euros, c’est moins intéressant que +100% de 100 euros), une information qui n’est malheureusement pas dans l’étude.