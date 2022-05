Apple TV+ va proposer une version live-action de Speed Racer sous forme de série avec Bad Robot (société de production de J.J. Abrams) et Warner Bros qui participent au projet.

Une série Speed Racer en préparation pour Apple TV+

Selon Variety, cette série Speed Racer en prises de vue réelle en projet depuis un moment et Apple TV+ a enfin donné son feu vert. Ron Fitzgerald et Hiram Martinez sont attachés à l’écriture du scénario et à la production exécutive, en plus de servir de co-showrunners. J.J. Abrams sera producteur exécutif avec Bad Robot. Warner Bros Television est le studio, là où Bad Robot est sous un accord global.

Speed Racer, qui est à la base un manga, suit l’aventure du coureur automobile Speed Racer et de sa voiture améliorée, la Mach 5. Son équipe est composée de son père Pops Racer, de son petit frère Spritle et de son chimpanzé de compagnie Chim-Chim, ainsi que de la petite amie de Speed, à savoir Trixie. Speed croise aussi fréquemment le chemin du mystérieux Racer X, qui est en fait son grand-frère, alias Rex Racer.

Il y a déjà eu un anime en 1967 et un film live-action en 2008 réalisé par Lana et Lilly Wachowski. La série sur Apple TV+, qui n’a pas encore de date de sortie, sera donc la deuxième adaptation en prises de vue réelle.

Dans un autre registre, place à Las Azules

Dans le même temps, Apple TV+ annonce Las Azules. Il s’agit d’une nouvelle série de 10 épisodes d’une heure chacun, avec l’espagnol dans la version originale. Le tournage va bientôt commencer au Mexique.

Bárbara Mori incarne le rôle de María

Située en 1970 et inspirée de faits réels, Las Azules raconte l’histoire de quatre femmes qui défient les normes ultraconservatrices de l’époque et rejoignent la première force de police féminine du Mexique, pour découvrir que leur escouade est un coup de publicité destiné à détourner l’attention des médias d’un tueur en série brutal. Alors que le nombre de cadavres augmente, María, dont la détermination à attraper le tueur devient une obsession, Gabina, une aspirante officière, Ángeles, une brillante analyste d’empreintes digitales, et Valentina, une jeune rebelle, mettent en place une enquête secrète pour réaliser ce qu’aucun autre officier masculin n’a pu faire et traduire le tueur en série en justice.

Il n’y a pour l’instant pas de date de sortie pour Las Azules sur Apple TV+.