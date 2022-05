Après l’annonce il y a quelques jours, Apple rend disponibles ses bracelets Apple Watch Pride 2022 dans les Apple Store physiques. Ils étaient jusqu’à présent disponibles depuis le site du constructeur.

Le prix ne bouge pas, c’est toujours 49 euros, que ce soit pour le modèle Boucle Sport ou Boucle Sport Nike. Le prix ne change pas non plus selon la taille, à savoir 41 ou 45 mm pour le boîtier de l’Apple Watch.

Voici comme Apple décrit le bracelet Boucle Sport :

Inspirée par la force et l’inclusivité qui existent dans la communauté LGBTQ+, la Boucle Sport Pride Edition offre un dégradé qui associe les couleurs du drapeau Pride à cinq autres : le noir et le brun qui représentent les personnes de couleur LGBTQ+ marginalisées ainsi que les personnes qui vivent avec le VIH et celles qui en sont décédées. Le bleu pâle, le rose et le blanc rendent hommage aux personnes trans et aux personnes non-binaires.

Comme tout modèle Boucle Sport, le bracelet est doté d’une double couche de nylon tressé, matière douce et légère. Afin de reproduire les couleurs du drapeau Pride, certaines boucles textiles ont été enlevées produisant une texture en trois dimensions perceptible à l’œil et au toucher. Sur le rabat, les scratchs sont solidement fixés afin d’assurer une résistance à toute épreuve. Le système de fermeture à scratch s’ajuste facilement et rapidement.