Pro Darts 2022 est l’un des très bons jeux de fléchette disponible sur iOS (et désormais donc sur Apple Arcade). Développé par iWare Designs, à qui l’on doit déjà nombre d’adaptations de « jeux de bar » (Pro Snooker, Pro Pool), Pro Darts 2022+ propose des environnements de jeux 3D particulièrement soignés, une physique réaliste, 10 cibles uniques (Gros score, Mini Cible, Fléchettes golf, etc.), de nombreux modes de jeux (301, 401, 501, 601, 701 et 1001), le multijoueurs en ligne en local ou en « Passe-and-Play », ainsi qu’un puissant outil de de configuration de fléchettes (des millions de combinaison de fûts, tiges, couleurs de tige, forme et texture d’ailette). Le jeu dispose aussi d’un système d’assistance pour la prise en main des grands débutants.



Les parties sont hautement configurables, avec le choix du nombre de sets par matchs et du nombre de tours par championnats (3, 5, 7 ou 9 tours), sachant qu’il est tout à fait possible de jouer seul contre l’IA (28 profils de joueurs IA disponibles). Les plus fortiches pourront enfin admirer leurs résultats dans la salle des trophées tout en 3D. Pro Darts 2022+ est disponible dès aujourd’hui sur Apple Arcade.