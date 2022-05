L’Apple Watch domine le marché mondial de la montre connectée, et c’est encore plus vrai sur le marché nord américain. La société d’analyse des marchés CUJO AI Labs a sorti ses petits chiffres, et ils sont franchement flatteurs pour Apple. Ainsi, on apprend que près de 9 foyers sur 10 (89% exactement) disposeraient d’au moins un appareil Apple ! 50% des foyers disposeraient même de 5 à 10 appareils marqués d’une pomme. Stupéfiant.

La base installée d’iOS serait de 69%, là encore un vrai choc comparativement au reste du monde, où ces pourcentages sont inversés. Même le Mac atteindrait tout de même 22% de Pdm sur le marché nord américain, soit plus de 2 fois sa part de marché mondiale.

La domination la plus écrasante est à mettre à l’actif de l’Apple Watch, qui occuperait 91,9% du marché nord américain de la montre connectée ! Samsung récupèrerait quelques miettes avec 5,9% de Pdm tandis que les autres fabricants se partageraient à peine 2 points de Pdm.