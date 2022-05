Beats, qui appartient à Apple, a récemment dévoilé une édition limitée de ses écouteurs sans fil Studio Buds en collaboration avec Daily Paper. Il s’agit d’une marque de vêtements pour hommes et femmes basée à Amsterdam.

Une nouvelle édition des Beats Studio Buds

Beats dit que les Studio Buds personnalisés sont inspirés de la collection de vêtements printemps/été 2022 de Daily Paper, qui célèbre la culture hip-hop des années 1970 à 1990. Les écouteurs et surtout le boîtier de charge sont de couleur blanche, noire et rouge, et portent la marque Daily Paper.

Voici la description donnée :

Daily Paper et Beats by Dre s’associent pour célébrer l’âge d’or du hip-hop avec une édition spéciale des écouteurs sans fil à réduction de bruit Beats Studio Buds. Le design défend la liberté d’expression avec une paire d’écouteurs blancs portant notre logo b en noir et une version inspirée des graffitis du logo Daily Paper en rouge. Le boîtier de charge se distingue par les différents tags Daily Paper noirs et rouges qui s’affichent à l’avant et à l’arrière. Pour compléter l’ensemble, l’extérieur du boîtier de charge est recouvert des tags Daily Paper et d’un autocollant personnalisé.

Le prix est de 149,95 euros, soit le même que pour les écouteurs standards. L’achat se fait non pas chez Apple, mais sur le site de Daily Paper. La livraison se fait dans les 5 à 9 jours ouvrables.