La franchise Gundam n’est pas encore assez essorée du côté de Bandai Namco, qui annonce un nouveau jeu de stratégie-action sur mobile, SD Gundam G Generation Eternal (à vos souhaits !). Le jeu propose des robots géants en version mini et « mimi », et surtout intègre tous les mechs des autres titres de la franchise (Mobile Suit Gundam, Mobile Suit Gundam Thunderbolt, Mobile Suit Gundam Wing, Turn A Gundam, etc.) ainsi que les robots des séries animées originales.

Tout cela sent très fort le free-to-play, la collection de petits héros métalliques, et surtout, le plein d’achats in-apps. A priori, le gameplay devrait être assez proche du SD Gundam G Generation Genesis qui était sorti sur PS4 et PS Vita, mais en fait rien n’est sûr et l’on devra se contenter d’un trailer qui ne nous montre pas beaucoup plus qu’une jolie cinématique.