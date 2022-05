L’analyste Ming Chi Kuo en est persuadé : Apple ne fera aucune annonce concernant realityOS ou son casque de réalité mixte lors de la keynote d’introduction de la WWDC (qui ouvrira ses portes le 6 juin prochain). L’ami Kuo invoque deux raisons à cela ; d’une part l’appareil serait encore loin de la phase de production de masse, et d’autre part Apple ne souhaiterait pas donner trop de billes à la concurrence, qui s’empresserait de copier les principales avancées de l’Apple VR et de realityOS pour sortir un « copycat » de l’appareil avant même le lancement du casque d’Apple !

It still takes some time before Apple AR/MR headset enters mass production, so I don't think Apple will release AR/MR headset and rumored realityOS at WWDC this year. Apple's competitors worldwide can't wait to see the hardware spec and OS design for Apple's AR/MR headset.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 31, 2022