Apple vient de publier la liste des nouveautés Apple Arcade pour le mois de juin, et il y a au moj s une très belle surprise au milieu. Le 3 juin prochain (à la fin de la semaine donc), c’est le retour de la petite grenouille verte dans Frogger and the Rumbling Ruins de Konami. Ce jeu d’arcade est en quelque sorte la suite de Frogger in Toy Town, et l’on devrait donc avoir droit à de superbes graphismes bien colorés.

Le 10 juin, Jigsaw Puzzle+, un jeu de puzzle (et non un puzzle game) enrichira la collection Classic d’Apple Arcade et le 17 juin, Cooking Mama: Cuisine nous préparera de bons petits plats, en espérant que la sauce prendra (hum…).

La belle surprise est programmée pour le 24 juin, avec la sortie sur Apple Arcade d’Air Twister, qui n’est autre que le nouveau jeu du légendaire Yu Suzuki (Out Run, Shenmue, etc.) ! L’unique screenshot (ci-dessus) est très prometteur, tout comme la descriptif officiel du titre :

« Les joueurs prendront le rôle de la Princess Arch, qui lutte contre des envahisseurs bizarres afin de sauver sa planète de la destruction. Ils feront pleuvoir leurs flèches à tête chercheuse pour tracer de gracieux arcs de lumière sur de magnifiques niveaux astucieusement conçus, avant de transpercer leurs ennemis. Avec un mécanisme de jeu amusant et facile à contrôler sur l’écran tactile, le destin de la planète est entre les mains du joueur ». Bref, du bon gros jeu d’arcade en perspective, un genre où Yu Suzuki a largement fait ses preuves avec des titres comme Out Run, Hang On ou bien encore Space Harrier.