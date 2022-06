C’est un grand classique du jeu de baston qui débarque aujourd’hui sur nos iPhone. KOF’ 95 ACA Neo-Geo (Lien App Store – 3,99 euros – iPhone/iPad) est une jeu de baston à main nue qui propose dans le roster de base des personnages de Fatal Fury et de Art of Fighting, deux autres légendes du genre sur la grosse console noire. Les graphismes, considérés comme une référence en 1995 (année de la sortie du jeu), ont encore un énorme charme rétro-art-pixel aujourd’hui, et le gameplay reste l’un des plus aboutis et exigeants pour ce type de jeu.



A noter que cette version mobile propose en sus un classement en ligne, la customisation des contrôles virtuels, et la sauvegarde rapide. Une bonne pioche pour les amateurs de gnons virtuels.

Pour rappel, la collection ACA Neo-Geo de l’App Store comprend déjà pas mal de titres, comme Samurai Shodown IV, Alpha Mission II, Metal Slug 5 ou bien encore Shock Troopers.