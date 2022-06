Un grand musée Apple a ouvert ses portes le 28 mai dernier en Pologne. Plus de 1600 appareils y sont exposés, soit la collection la plus complète et la plus importante jamais dévoilée au public. Ce musée hors norme, qui s’étend sur près de 350 mètres carrés, est l’oeuvre de Jacek Lupina, un gros collectionneur qui a passé ses dernières années à façonner son projet.

Le musée couvre ainsi 46 ans de l’histoire d’Apple, de l’Apple 1 de 1976 (ici une réplique du modèle original signée par Steve Wozniak) jusqu’aux machines les plus récentes (iPhone, iPad, Apple Watch) en passant par des pièces rares (comme le fameux Spartacus). On y trouve même le mythique cube NeXT (la société créée par Jobs après son limogeage d’Apple en 1985) ainsi que les affiches originales de la campagnes Think Different !

Bref, les passionnés d’Apple en vacances en Pologne savent désormais où se rendre en priorité…