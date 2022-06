Apple TV+ annonce renouveler la série Slow Horses avec Gary Oldman avec deux saisons supplémentaires. Ce n’est pas courant, le service de streaming annonce généralement une nouvelle saison pour ses programmes. Mais ici, il semble réellement croire en son programme.

Deux saisons de plus pour Slow Horses

Slow Horses est un drame d’espionnage à l’humour noir qui suit une équipe dysfonctionnelle d’agents de renseignement britanniques qui servent dans un département du MI5 connu sous le nom peu affectueux de Slough House. Gary Oldman joue le rôle de Jackson Lamb, le brillant mais irascible chef des espions, qui finissent à Slough House à cause de leurs erreurs qui mettent fin à leur carrière, car ils se retrouvent souvent à faire des erreurs dans les méandres du monde de l’espionnage. La distribution comprend Kristin Scott Thomas, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Freddie Fox, Chris Reilly, Samuel West, Sophie Okonedo, Aimee-Ffion Edwards, Kadiff Kirwan et Jonathan Pryce.

Dans la troisième saison de Slow Horses, les espions déshonorés de Jackson Lamb travaillent ensemble pour déjouer un agent malhonnête lorsque l’un des leurs est kidnappé. La quatrième saison s’ouvre sur un attentat à la bombe qui fait exploser des secrets personnels, ébranlant les fondations déjà instables de Slough House.

Pour l’instant, seule la première saison est disponible sur la plateforme de streaming. Le tournage de la saison 2 est terminé et c’est maintenant la phase de post-production. Et voilà donc qu’il y a aura aussi des saisons 3 et 4.