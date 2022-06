Twitter annonce que TweetDeck sur Mac, un client qui permet de consulter les tweets et poster des messages sur le réseau social, s’arrêtera le 1er juillet prochain. Il est question de l’application ici, le service sera toujours disponible depuis le Web.

« À partir du 1er juillet, l’application TweetDeck pour Mac sera supprimée. Vous pouvez continuer à accès à TweetDeck depuis le Web », indique une bannière lorsque l’on ouvre l’application. Twitter a également confirmé la nouvelle au travers d’un tweet. « Nous disons au revoir à TweetDeck pour l’application Mac afin de nous concentrer sur l’amélioration de TweetDeck et le test de notre nouvel aperçu. Le 1er juillet est le dernier jour où l’application sera disponible. Vous pouvez toujours utiliser TweetDeck sur le Web et d’autres invitations à tester l’aperçu seront lancées au cours des prochains mois ! », peut-on lire.

We're saying goodbye to TweetDeck for the Mac app to focus on making TweetDeck even better and testing our new Preview. July 1 is the last day it'll be available.

You can still use TweetDeck on web and more invites to try the Preview will be rolling out over the next few months!

— TweetDeck (@TweetDeck) June 1, 2022