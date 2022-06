Le cabinet IDC rapporte que les ventes de smartphones devraient baisser de 3,5% en 2022 avec 1,31 milliard d’exemplaires. Il y a toujours des difficultés sur les chaînes de production. Mais Apple arriverait à être le fabricant le moins touché.

Le marché du smartphones en recul pour 2022

Selon IDC, Apple a deux avantages. Le premier est que le groupe dispose d’un meilleur contrôle de sa chaîne d’approvisionnement. Le second est que la majorité de ses clients du segment haut de gamme sont moins influencés par les problèmes macroéconomiques, comme l’inflation.

« Les problèmes actuels d’approvisionnement en semi-conducteurs s’atténueront au cours du second semestre 2022. Du côté des puces, l’approvisionnement des puces 4G a été serré, mais le marché continue de se tourner vers les puces 5G », a déclaré Phil Solis, directeur de recherche chez IDC. « Le plus gros problème a été l’offre serrée de composants tels que les PMIC, les pilotes d’affichage et les puces Wi-Fi. La capacité est en train d’être augmentée pour ces semi-conducteurs qui sont fabriqués dans des nœuds de processus plus élevés et des versions plus récentes des puces Wi-Fi sont fabriquées avec des nœuds de processus plus récents. Dans le même temps, la demande diminue. Combinés, ces changements de l’offre et de la demande placeront le marché dans une situation plus équilibrée ».

L’affaiblissement de la demande, l’inflation, les contraintes de la chaîne d’approvisionnement et les tensions géopolitiques ont un impact sur tous les vendeurs de smartphones. Même les grands fabricants de smartphones comme Samsung et Apple ont réduit leurs commandes auprès des fournisseurs. IDC dit s’attendre à ce que les difficultés s’atténuent d’ici la fin de l’année, sauf nouveau revers. Le marché de 2023 devrait se redresser avec une croissance de 5%.