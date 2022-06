L’application Google Play Films et séries change de nom sur iOS et devient Google TV. Elle est disponible au téléchargement sur l’App Store aussi bien sur iPhone que sur iPad.

Arrivée de l’application Google TV sur iOS

Google TV fait office de hub central pour tous vos besoins en matière de streaming. Vous pouvez relier tous les services de streaming (dont Apple TV+) auxquels vous êtes actuellement abonné et obtenir des recommandations personnalisées en un seul endroit. L’application dispose également d’une liste qui vous permet de sauvegarder rapidement une série ou un film intéressant que vous venez de découvrir mais que vous ne pouvez pas regarder pour le moment. Les utilisateurs Android ont le droit à cette « nouvelle » application depuis 2020.

L’application iOS est divisée en trois onglets : Accueil, Bibliothèque et Ma liste. Le premier onglet offre un flux quotidien personnalisé d’actualités, de critiques et d’autres informations sur le divertissement que vous aimez. Le deuxième est l’occasion de retrouver des contenus dans votre bibliothèque. Et le troisième regroupe les films et séries que vous devez voir.

Un autre intérêt est que l’application peut faire office de télécommande pour contrôler votre téléviseur sous Android TV/Google TV. Cela peut aussi fonctionner si vous utilisiez un boitier multimédia, comme la Nvidia Shield TV.

L’application Google TV est disponible gratuitement sur l’App Store.