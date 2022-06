Konami exploite à fond les ballons sa franchise Frogger sur Apple Arcade. Après un très bon Frogger in Toy Town, la grenouille aventureuse reprend du service avec Frogger and Rumbling Ruins. Si le héros principal est toujours ce bon Frogger, le gameplay change en revanche du tout au tout par rapport au jeu d’arcade d’origine. On se retrouve en effet face à un jeu d’aventure puzzle en 3D isométrique, avec plein de blocs à pousser, des énigmes pas trop corsées, des pièges à éviter et au milieu de tout ça, quelques mini boss à affronter.



Frogger est ici un peu l’Indy des grenouilles et il est accompagné dans son aventure par un tout mimi Axoloti (qui flotte dans les airs ? Et pourquoi pas ?). Les graphismes sont mignons tout plein, plus de 100 niveaux sont proposés, sans oublier un aspect loot avec plein de trésors à découvrir dans ces ruines souterraines. Une bonne pioche. Frogger and Rumbling Ruins est disponible sur Apple Arcade.