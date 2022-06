Au mois de février dernier, Apple TV+ a annoncé la mis en production d’une nouvelle série intitulée The New Look. Cette série a pour cadre la seconde Guerre Mondiale et raconte les tribulations des stars de la mode Coco Chanel et Christian Dior sous l’occupation nazi à Paris. On apprend aujourd’hui que le célèbre acteur américain John Malkovich (Des souris et des hommes, Les Liaisons Dangereuses, etc.), mais aussi Emily Mortimer et Claes Bang ont rejoint le casting de la série. Malkovich jouera le rôle de Lucien Lelong, le directeur de la Chambre Syndicale de la Haute Couture.

The New Look a pour showrunner Todd A. Kessler (Damages, Bloodline) et une fois n’est pas coutume, la production est presqu’entièrement assurée par Apple Studios. Le tournage se déroulera entièrement à Paris et le scénario mettra en scène tous les grands créateurs de mode qui étaient à l’époque les grands rivaux de Chanel et Dior (Balmain, Balenciaga, Givenchy, Pierre Cardin and Yves Saint Laurent, etc.). Pour rappel, Juliette Binoche interprètera le rôle de Coco Chanel.