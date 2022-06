Samsung veut réellement participer à la production d’écrans OLED pour les futurs iPad et MacBook. Le groupe compte créer une nouvelle chaîne de production en Corée du Sud pour justement se consacrer à Apple, selon The Elec.

Samsung veut miser sur l’écrans OLED des MacBook et iPad

The Elec a précédemment rapporté qu’Apple prévoit de sortir ses premiers iPad Pro avec des écrans OLED en 2024 et a déclaré que Samsung produirait des écrans pour ces modèles sur l’une de ses lignes de production existantes. La future ligne de production de Samsung serait située dans une usine différente et serait capable de créer des écrans OLED suffisamment grands pour les ordinateurs portables, ouvrant la voie à un MacBook Pro avec un écran OLED, dont le lancement est prévu, si l’on en croit les fuites, en 2025 ou plus tard.

Les iPad et MacBook utilisaient au départ des écrans LCD. Apple est ensuite passé au Mini-LED pour les iPad Pro et MacBook Pro. Et voilà maintenant que la prochaine étape serait l’écran OLED. Apple connaît déjà les écrans OLED, on les retrouve notamment sur les iPhone et Apple Watch.

Contrairement au Mini-LED, les écrans OLED utilisent des pixels auto-émetteurs et ne nécessitent pas de rétro-éclairage, ce qui pourrait améliorer le taux de contraste et contribuer à une plus grande autonomie des futurs modèles d’iPad et de MacBook.