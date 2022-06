C’était attendu : l’Apple Store en ligne vient de fermer temporairement ses portes (sur tous les sites mondiaux d’Apple)… et annonce des « Nouveautés au programme ». « Il y a du nouveau sur l’Apple Store. Rendez-vous après l’évènement, à suivre en direct sur apple.com ou sur l’app Apple TV ». L’annonce de hardware lors de la WWDC est donc confirmée par ce simple bandeau, et c’est en soi déjà une petite surprise !

Le MacBook Air avec un nouveau design, de nouveaux coloris et un processeur M2 reste l’annonce la plus probable, même si certains analystes estiment qu’Apple pourrait profiter de la WWDC pour teaser son prochain Mac Pro équipé de puces Apple Silicon. Quant au casque Apple VR/AR, il semble qu’Apple ne soit pas encore prêt et qu’une annonce officielle interviendra au mieux vers la fin de l’année ou au début de l’année 2023.