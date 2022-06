watchOS 9 est de sortie, et l’on a droit à un joli bouquet garni de nouveautés assez largement orientées vers la santé et les activités physiques. Sans surprise, la présentation de watchOS 9 démarre avec de nouvelles complications : chiffres flottants et animés, cadran qui s’étire en même temps que l’on tourne la couronne, et une toute nouvelle interface pour Siri. Fermez le ban pour les nouveautés d’ordre esthétiques.

watchOS 9 propose aussi une nouvelle version de l’application Podcasts, qui permet notamment de « miser » sur la découverte de contenus. L’application Exercice évolue : de nouvelles données métriques sont ainsi proposées pour la course à pied. L’app analyse les mouvements du bras et du torse et vérifie si ces derniers sont optimums pour l’exercice et n’aboutissent pas à une déperdition d’énergie. La longueur de la foulée est aussi analysée et le relief du parcours est désormais affiché.

Planifier une course devient possible, notamment pour que l’Apple Watch signale quand il faut faire une pause, courir plus vite, etc. Un nouvel exercice multi-sports est disponible : il devient possible d’ automatiquement changer entre plusieurs sports, dont la course à pied et la natation. A noter que l’application Forme sera disponible sur l’iPhone de tous les utilisateurs, y compris ceux qui n’ont pas d’Apple Watch. Le suivi sera un peu plus limité néanmoins.

Avec watchOS 9, le suivi du sommeil s’améliore. Par exemple, les phases de sommeil seront affichées et l’on saura si l’on a fait une nuit complète. La santé cardiovasculaire n’est pas laissée de côté. watchOS 9 ajoute le support pour les données qui pourront être partagées avec son médecin.

Une nouvelle application Médicament permet d’afficher les traitements en cours et ainsi recevoir des notifications lorsqu’il faut prendre tel ou tel médicament dans la journée. Tout peut être géré gérer via l’application Santé sur son iPhone. Il est aussi possible de scanner les différentes boites de ses médicaments afin que que l’application Santé les reconnaisse automatiquement. Et forcément, l’utilisateur peut créer des rappels pour prendre les médicaments à telle heure de la journée.