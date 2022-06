macOS 13 Ventura propose de belles nouveautés : l’une des plus importantes est sans conteste Stage Manager, un nouveau mode de présentation des applications qui classe ces dernières = sur le côté de l’écran et met en avant l’application sélectionnée. On peut rapidement basculer d’une application à l’autre pour ne pas être perdus et il est aussi possible d’y glisser-déposer des documents.

La recherche Spotlight s’améliore avec Ventura. Un appui sur la barre espace permet d’avoir un aperçu du document. Il est également possible de faire une recherche plus poussée et d’afficher une fenêtre agrandie pour avoir davantage d’informations sur certains éléments (comme les films). Spotlight propose aussi des suggestions et affiche les documents récents.

L’application Mail autorise désormais l’annulation d’envoi d’un email. La programmation d’un envoi est aussi possible. Safari gagne en rapidité, et a droit à des groupes d’onglets partagés. Il est possible de partager des onglets avec sa liste d’amis.

Grosse amélioration en terme de sécurité, les codes d’accès seront automatiquement synchronisés entre l’iPhone, l’iPad, le Mac et l’Apple TV. Le niveau de protection interdit les cyberattaques selon Apple (oui, bon…). Cette synchronisation des codes d’accès s’étend en outre aux appareils et services Microsoft et Google. On peut ainsi se connecter sur un site depuis un appareil non-Apple (PC Windows par exemple) et valider l’accès au compte grâce à son iPhone, via Touch ID ou Face ID.

Le gaming ne fait plus peur à Apple. L’API MetalFX Upscaling permet d’améliorer le framerate, la résolution et les shaders des scènes tout en économisant de la puissance de calcul, un peu comme Nvidia. Les premiers jeux à en bénéficier sur Mac seront No Man’s Sky (sortie 2022 sur macOS) et Resident Evil Village (qui tournera en 1080p sur le MacBook Air et 4K sur le Mac Studio).

Enfin, et c’était totalement inattendu, l’iPhone peut servir de webcam sur un Mac avec macOS Ventura. Handoff arrive sur FaceTime. On peut ainsi accepter un appel FaceTime sur son iPhone et le continuer sur son Mac (ou l’inverse).