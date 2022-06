Ming-Chi Kuo se lance et nous livre le calendrier précis du lancement du futur casque Apple VR/AR. Le célèbre analyste précise les 5 étapes qui précèderont le lancement effectif du casque. 1 – Les derniers contrôles en préproduction démarreront au troisième trimestre 2022. 2 – La conférence d’annonce du casque devrait être organisée quelque part durant le mois de janvier 2023. 3 – 2 à 4 semaines après cette keynote, les développeurs recevront les kits de développement (SDK). 4 – Ouverture des précommandes lors du second trimestre 2023. 5 – Commercialisation du casque peu de temps avant la WWDC 2023 (fin mai donc).

I believe Apple's AR/MR headset shipping date will postpone to 2Q23 (vs. 1Q23 of market consensus) because Shanghai lockdown interrupts the development. As expected, there were no clues for AR/MR headset at WWDC 2022. Here is my prediction for Apple AR/MR headset schedule.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 7, 2022