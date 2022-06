Apple TV+ diffuse la bande-annonce de la série Black Bird. Celle-ci réunit notamment Taron Egerton et Ray Liotta. Il s’agit de sa dernière apparition à l’écran, l’acteur notamment connu pour son rôle dans Les Affranchis est décédé le 26 mai dernier.

Jimmy Keene (Taron Egerton), la star du football au lycée et fils de policier décoré, est condamné à dix ans de prison dans une prison de sécurité minimale. Il se voit offrir le choix d’une vie : entrer dans une prison de sécurité maximale pour aliénés criminels et se lier d’amitié avec le tueur en série présumé Larry Hall (Paul Walter Hauser), ou rester où il est et purger toute sa peine sans possibilité de libération conditionnelle. Jimmy Keene comprend rapidement que sa seule issue est d’obtenir des aveux et de découvrir où sont enterrés les corps de plusieurs jeunes filles avant que l’appel de Larry Hall ne soit accepté. Mais ce tueur présumé dit-il la vérité ? Ou s’agit-il simplement d’une autre histoire d’un menteur en série ? Cette histoire dramatique fait appel à l’aide des personnes mises derrière les barreaux pour résoudre ses mystères.

La série, qui s’inspire de faits réels, met en vedette Taron Egerton dans le rôle de Jimmy Keene, Paul Walter Hauser dans celui de Larry Hall, Greg Kinnear dans celui de Brian Miller, Sepideh Moafi dans celui de Lauren McCauley, et Ray Liotta dans celui de Big Jim Keene, le père de Jimmy. La série est adaptée du roman policier In With The Devil : A Fallen Hero, A Serial Killer, and A Dangerous Bargain for Redemption de James Keene et Hillel Levin.

Black Bird sera disponible sur Apple TV+ le 8 juillet. Il y aura six épisodes au total. Les deux premiers seront disponibles le 8 juillet et il y aura ensuite un nouvel épisode chaque vendredi.