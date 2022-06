Apple propose une nouvelle bêta du firmware pour les AirPods 2/3, AirPods Pro et AirPods Max. Le numéro de build est 5A5282d et c’est la version 5.0. C’est disponible pour les développeurs.

Apple indique que le firmware en bêta pour les AirPods permet le développement de fonctionnalités liées aux écouteurs sur iOS et macOS, et permet à Apple de repérer les problèmes. Le fabricant n’a pas fourni tous les détails sur les améliorations apportées, si ce n’est qu’il y a du mieux pour la bascule automatique des écouteurs.

La bêta est accessible pour les développeurs. Comment installer la bêta ? Il faut se rendre sur le Dev Center d’Apple, dans la rubrique « More Downloads ». Il est nécessaire d’avoir un iPhone avec la bêta d’iOS 16, un Mac avec la bêta de Xcode 14 et, évidemment, des AirPods. Vient ensuite le processus d’installation. Cela requiert d’installer un profil sur l’iPhone pour qu’il puisse télécharger le firmware bêta et l’envoyer sur les écouteurs. Mais pour réaliser l’installation du profil, il faut que l’iPhone sous iOS 16 soit connecté au Mac avec Xcode 14 et ait activé différents réglages.

Un point important à prendre en compte : il n’est pas possible de revenir en arrière sur une version qui n’est pas une bêta. La seule solution pour revenir sur le cycle « normal » est de désactiver les mises à jour et attendre qu’une nouvelle version (qui n’est pas une bêta) sorte.

Apple ne dit pas encore quand la version distribuée cette semaine sera proposée à tout le monde en version finale.