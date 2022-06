Annoncée au mois de février de cette année, la série Untitled Benjamin Franklin vient tout juste de rentrer en phase de tournage à Versailles. Michael Douglas interprète le rôle du génial Benjamin Franklin et donnera la réplique à Noah Jupe, qui tient ici le rôle de Temple Franklin, diplomate et petit fils de Benjamin. La série en huit épisodes portera sur un moment crucial de l’histoire entre les Etats-Unis et la France. A 70 ans et sans aucune formation en diplomatie, Franklin parvient à convaincre la France de soutenir la démocratie naissante aux Etats-Unis. Dans cette quête de soutien, Franklin s’opposera à l’hostilité de ses collègues, déjouera les espions britanniques et français, et organisera in fine l’alliance franco-américaine de 1778 ainsi que la paix finale avec l’Angleterre en l783.

Le reste du casting comprend Ludivine Sagnier dans le rôle de Madame Brillon, Thibault de Montalembert en Vergennes, Daniel Mays en Edward Bancroft, Assaad Bouab en Beaumarchais, Eddie Marsan en John Adams, Jeanne Balibar en Helvetius et Théodore Pellerin (e Lafayette.