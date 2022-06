Tim Cook était l’un des invités du Time 100 Summit, une série d’interviews que le célèbre magazine accorde à quelques unes des personnalités de son classement Time 100. Le patron d’Apple a donc échangé quelques considérations générales avec le rédacteur en chef du Time, John Simons. Et une nouvelle fois, Cook est revenu sur sa grande préoccupation du moment : « Je crains profondément la perte de la vie privée » a déclaré le CEO d’Apple. « Si nous commençons à nous sentir surveillés tout le temps, notre comportement change. On commence à en faire moins. On commence à moins penser aux choses. Nous commençons à modifier notre façon de penser. Dans un monde comme celui-là où nous nous restreignons, cela change la société de manière majeure ».

La seule et unique façon de lutter contre ces tentatives de surveillance consiste à protéger les données privées : « Il est difficile de dire qu’une entreprise, ou n’importe qui d’ailleurs, devrait pouvoir intervenir et, sur une base non informée, « aspirer » vos données. C’est l’une de mes grandes préoccupations. » Tim Cook est aussi revenu sur son coming out, en 2014 : « La raison pour laquelle j’ai fait cela, c’est parce que je voulais aider les jeunes. J’ai vu ce qui se passait, c’est que la communauté LGBTQ était terriblement victime d’intimidation. J’ai pensé que si je ne pouvais aider qu’une seule personne en disant au monde que je suis gay et que j’en suis fier, je devrais le faire et mettre de côté mon propre désir d’intimité ».