Mouloud Achour proposera ce vendredi une interview de Tim Cook dans son émission Clique X sur Canal+. Ce sera diffusé en clair dès 20h35. Le journaliste a pu rencontrer le patron d’Apple à l’Apple Park.

Une interview de Tim Cook à la télévision française

L’interview de Tim Cook durera 36 minutes. C’est assez notable, surtout pour un média français. Même des médias américains n’arrivent pas à obtenir autant avec le dirigeant d’Apple.

Puremedias a pu obtenir un extrait de l’interview où Mouloud Achour demande à Tim Cook quelle est la valeur la plus importante avec laquelle il dirigeait l’entreprise. « Nous pensons que la vie privée est très importante et de plus en plus importante. Donc, nous plaidons pour que la vie privée soit un droit humain fondamental », a-t-il répondu. Il pense par ailleurs que le respect de la vie privée est « tellement précieux ». « Je pense que c’est important, car si l’on considère que l’on est surveillé en permanence, cela commence à affecter nos comportements fondamentaux. On commence à agir différemment, à s’exprimer différemment si l’on considère que l’on est tracké en permanence », a confié Tim Cook. Et de souligner : « Donc, je vois la vie privée comme un des problèmes les plus importants du siècle ».

Mouloud Achour raconte comment il a pu obtenir cette interview. Il explique avoir diné avec Tim Cook à Paris il y a trois ans et avoir engagé une conversation. « La conversation avait été passionnante et on avait envie de la prolonger », dit-il. Il ajoute être « intimement convaincu que plus la technologie avance, plus la vie privée sera l’un des biens les plus précieux de l’humanité. C’était important d’aborder ce sujet avec lui ». Aussi, il indique qu’il était fasciné par Tim Cook avant et l’est encore plus maintenant. « Il a un grand pouvoir, donc de grandes responsabilités. L’humain m’intéressait par-dessus tout ».

Rendez-vous donc demain sur Canal+ dès 20h35 en clair pour découvrir l’interview de Tim Cook dans Clique X.