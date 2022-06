Sonnez trompettes ! L’une des meilleures séries du catalogue Apple TV+ est de retour. le premier épisode de la saison 3 de For All Mankind peut être visionné sur le service par abonnement d’Apple. L’action se déroule 10 ans après les évènements de la saison 2, et cette fois, les USA ont colonisé Mars ! Le premier épisode nous permet d’ailleurs de découvrir la base martienne Polaris. On retrouve toujours au casting (un peu vieillis artificiellement), Joel Kinnaman, Wrenn Schmidt, Sonya Walger, Jodi Balfour ainsi que Krys Marshall (si les noms manquants vous étonnent, c’est que vous n’avez pas regardé la saison 2).



L’autre sortie du jour concerne les plus petits. La Petite Ferme Enchantée raconte l’histoire de deux sœurs, Jill et Jacky, qui s’occupent des animaux de la ferme, sachant que ces derniers peuvent parfois parler… ou chanter ! C’est mignon comme tout, mais très déconseillé au plus de 8 ans. Les 7 épisodes de la série sont disponibles dès aujourd’hui.