Depuis quelques semaines, la vague syndicale déferle sur les Apple Store américains, une vague puissante qui arrive désormais jusqu’aux rivages du Royaume-Uni. Le journal The Glasgow Times rapporte en effet que des salariés de l’Apple Store de Glasgow ont rejoint le syndicat GMB. Les employés justifient ce mouvement syndical par des salaires trop bas, le manque de transparence salariale et des horaires de travail inéquitables.

L’un des salariés de l’Apple Store a livré (sous anonymat) les raisons de la colère : « Au Royaume-Uni, Apple a des forums pour le personnel, mais ceux-ci se révèlent continuellement inefficaces et les commentaires sont ignorés. C’est une conversation à sens unique. Nous avons besoin de nos propres représentants et d’une voix appropriée pour changer les choses. Les gens souffrent de la crise du coût de la vie. Nous avons besoin d’une augmentation de salaire, d’une transparence salariale et d’une voix ».

Quant au syndicat GMB, il accuse Apple de double langage sur la question sociale : « Apple parle le langage de la justice sociale, mais en pratique, c’est la même histoire de bas salaires, d’organisation du travail injuste et de manque de respect. Ces travailleurs réalisent qu’ils ont besoin d’une voix indépendante et cela ne peut venir que de la syndicalisation. » GMB affirme en outre que la poussée syndicale s’étend désormais à d’autres Apple Store de Grande-Bretagne, sans autre précision. Apple n’a pas encore réagi à ce second front de velléités syndicales…