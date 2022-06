La série Schmigadoon! n’a pas dit son dernier mot, Apple TV+ a décidé de la renouveler pour une saison 2. Le programme sera de retour avec de nouveaux numéros musicaux originaux du créateur et producteur exécutif Cinco Paul.

Les acteurs et actrices Cecily Strong, Keegan-Michael Key, Ariana DeBose, Dove Cameron, Jaime Camil, Kristin Chenoweth, Alan Cumming, Ann Harada, Jane Krakowski, Martin Short et Aaron Tveit seront de retour. Tituss Burgess et Patrick Page rejoindront le casting.

Après avoir trouvé le grand amour dans la ville de Schmigadoon, la deuxième saison de la série sur Apple TV+ retrouvera Josh (Keegan-Michael Key) et Melissa (Cecily Strong) à Schmicago, le monde des comédies musicales des années 60 et 70.

Après son lancement mondial sur Apple TV+ l’année dernière, Schmigadoon! a été récompensée par un AFI Award et a reçu de nombreux éloges, notamment une nomination au Critics Choice Award de la meilleure actrice dans un second rôle pour la star Kristin Chenoweth.

La série est produite par Broadway Video et Universal Television, une division d’Universal Studio Group. Cinco Paul, qui est le showrunner, a écrit toutes les chansons originales de la série. Robert Luketic est réalisateur et co-producteur exécutif. Andrew Singer est producteur exécutif, tandis que Micah Frank est co-producteur exécutif. Cecily Strong et Caroline Maroney sont productrices.