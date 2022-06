Almora Darkosen (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), c’est le bon goût du RPG à l’ancienne, avec vue « top down », arbre de compétence, des combats de mêlée qui dépotent, une grosse quantité de PNJs avec qui discuter le bout de gras, des stats dans tous les sens et même le lancer de dès virtuel ! Plus de 1500 items sont disponibles, et l’on pourra aussi crafter et améliorer ses armes ou ses potions, voire même embaucher un mercenaire pour combattre à vos côtés ! On trouve même des mini-jeux !

Il y a un peu de la « vibe » Diablo dans cet Almora Darkosen, ce soucis du détail dans tous les recoins, ces dizaines d’heures de jeu promises (une centaine de quêtes !), et le plus fou est que ce titre formidable a été réalisé par un unique développeur pendant plus de 9 ans. Oui, vous avez bien lu, 9 ans !

Pour ne rien gâcher, Almora Darkosen est jouable entièrement gratuitement (pour peu que l’on supporte un peu d’affichage publicitaire) mais l’on peut aussi y jouer sans pub pour 5 euros. Dans tous les cas, c’est une très bonne affaire…