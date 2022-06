La première génération de casque XR d’Apple (prévue pour le premier trimestre 2023) disposerait d’écrans 4K Micro-OLED signés Sony. Une nouvelle source proche du dossier affirme aujourd’hui que dès la seconde génération de casque (en 2024 donc selon cette autre information), ce serait au tour de LG Display de produire les écrans Micro-OLED pour le casque de réalité mixte. LG Display fabriquerait ces écrans à partir de composants fournis par Sunic System (qui jusqu’ici livrait ses panneaux Micro-OLED à BOE).

La technologie Micro-OLED est basée sur des plaques OLED placées sur un substrat de silicium, contrairement aux panneaux OLED conventionnels, ce qui permet d’accroitre la finesse tout en gardant une grande densité de pixels. Pour rappel, la première génération de casque XR d’Apple devrait disposer de deux écrans Micro-OLED 4K (pour chaque oeil), d’un processeur embarqué équivalent à un M1 Pro en puissance, d’un second processeur pour traiter les informations reçues des différents capteurs, de 14 caméras/capteurs dont des capteurs pour l’eye tracking et le hand tracking, et fonctionnerait sous RealityOS, un système d’exploitation pensé pour la VR et la AR. Le prix avoisinerait les 2000-3000 dollars.