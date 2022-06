C’était visiblement l’évènement sur Clique X, l’émission d’entretiens animée par Mouloud Achour. L’interview de Tim Cook, le CEO d’Apple, a été diffusée le 10 juin sur Canal+, une émission qui a même eu droit à une petite campagne supplémentaire de teasing ces dernières heures, sous la forme de 4 morceaux choisis de cette séquence. Tim Cook y parle des raisons qui ont motivé son coming-out, de la façon de déconnecter des écrans, du meilleur conseil jamais reçu de Steve Jobs et de sa conception de la réussite.

« Ce qui l’a emporté sur mon désir ed préserver ma vie privée, a été de voir ce qui arrivait aux jeunes. Des jeunes qui se faisaient harceler, des jeunes qui pensaient ne pas pouvoir réussir dans la vie à cause de leurs différences. Et je me suis dit qu’en aidant ne serait-ce qu’une personne, cela valait la peine de sacrifier quelque chose de privé, afin d’être visible aux yeux du monde et de montrer aux gens qu’ils peuvent réussir dans la vie. »



« Nous avons mis au point l’app Mindfulness Meditation sur la montre, pour permettre aux gens de se poser et faire des exercises de respiration, et la respiration réduit le stress et l’anxiété […] J’ai été très choqué de voir le temps que je passais en ligne. […] Je voulais être au sommet de tout, et quand on est au sommet de tout on est au sommet de rien »

« Je suis fier d’avoir deux oreilles et une seule bouche. J’essaie de les écouter attentivement (mes collaborateurs, Ndlr), et d’écouter deux fois plus que je ne parle. Voilà comment on a bâti une entreprise prospère ensemble »

« Le Monde sera t-il en meilleur état qu’on ne l’a trouvé ? Telle est la question. C’est la question à laquelle on est confronté tous les jours. Et c’est la façon dont on se jauge, à travers nos produits, et la façon dont on les conçoit, avec le respect de l’environnement en tête. »