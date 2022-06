L’excellente série de S.F For All Mankind en est déjà à sa troisième saison (en cours de diffusion sur Apple TV+). Adoubée par la critique, cette série réécrit la conquête spatiale qui oppose les Etats-Unis et la Russie depuis les années 70 jusqu’aux années 2000. Toute l’histoire de l’exploration spatiale est ainsi revue en accéléré, avec la colonisation de la Lune dans les années 80 (saison 2) puis celle de Mars dans les années 90 (saison 3). Histoire sans doute de booster les audiences et au passage de créer un appel d’air pour le service Apple TV+, la saison 1 de For all Mankind est disponible en libre accès pour une durée limitée ! Le compte Twitter de la série vient tout juste d’annoncer la bonne nouvelle. Un conseil pour tous ceux qui n’ont pas encore regardé cette série ou qui ne disposent pas d’abonnement Apple TV+ : jetez vous dessus tant qu’il est temps, vous ne le regretterez pas !

Season 1 of #ForAllMankind is available free on @appletvplus for a limited time. Don’t wait another decade, reply and tag a friend who you’ve been telling to watch #ForAllMankind https://t.co/soO1Q9U3se pic.twitter.com/xP8FoB7fjc — For All Mankind (@forallmankind_) June 11, 2022