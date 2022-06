Il est désormais possible de transférer facilement ses messages WhatsApp d’un smartphone Android vers un iPhone sous iOS. La messagerie s’intègre avec l’application Migrer vers iOS d’Apple.

Migrer vers iOS est une application d’Apple disponible sur Android qui, comme son nom l’indique, permet de basculer ses données d’une plateforme vers l’autre. Les utilisateurs vont maintenant avoir le support avec WhatsApp pour transférer leurs conversations d’Android vers iOS. Une première bêta est disponible aujourd’hui, la version finale ne devrait pas tarder (il n’y a pas encore une date de sortie).

Lorsque vous sélectionnez WhatsApp dans Migrer vers iOS, l’application s’ouvre automatiquement et vous invite à donner la permission de transférer vos données. Selon la quantité de contenu que vous avez, il faudra un certain temps pour tout regrouper et transférer sur votre iPhone. Apple préchargera également l’icône de WhatsApp sur votre page d’accueil afin que vous n’ayez qu’à la toucher pour terminer l’installation sur votre nouvel iPhone, au lieu de devoir passer par l’App Store.

À noter qu’il faudra s’authentifier lors de l’ouverture de WhatsApp pour que le transfert se fasse. Une fois la migration terminée, vous pouvez également choisir de sauvegarder vos discussions sur iCloud pour faciliter la mise à niveau vers de nouveaux iPhone.

Comme dit précédemment, il s’agit pour l’instant d’une bêta. Il faut donc attendre pour que tout le monde puisse en profiter.