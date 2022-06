Apple a toujours été partisan du slogan « faire simple pour faire efficace », un quasi mantra qui n’était pas vraiment respecté avec le label « Works with Apple HomeKit » apposé sur les accessoires compatibles avec le framework orienté domotique. En effet, pour le grand public, « HomeKit » ne signifiait rien de tangible, au point sans doute d’entretenir une certaine confusion.

Apple a fini par être conscient de ce manque de clarté, et a donc remplacé le label « Works with Apple HomeKit » par le label « Works with Apple Home », qui reprend donc le nom de l’app domotique intégrée à iOS, et qui surtout est immédiatement compréhensible (Home = maison). Ce label serait en cours de déploiement pour les accessoires compatibles HomeKit depuis la WWDC, un moment plutôt bien choisi alors que Home s’apprêt à passer sous chapiteau Matter (norme universelle pour l’interopérabilité des appareils domotiques).