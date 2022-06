Après une apparition remarquée au Festival de Sundance en début d’année et une mise en avant récente au Festival de Tribeca, la comédie sentimentale Cha Cha Real Smooth, avec Dakota Johnson en vedette, a droit à un nouveau trailer, cette fois en doublage « béret-baguette ». L’actrice de 50 Nuances de Gris semble démontrer ici des talents de comédienne un peu plus affirmés, et l’on ne serait pas trop étonné que cette feel good comedy trouve facilement son public, même s’il ne faut pas s’attendre à une quelconque nomination aux Oscars (contrairement à CODA et son sous-thème dramatique).

Cha Cha Real Smooth pourrait aussi être un nouveau pari gagnant d’Apple TV+, et à peu de frais puisque la firme de Cupertino a racheté les droits de diffusion pour 15 petits millions de dollars (une baguette de pain pour Apple). Pour rappel, Cha Cha Real Smooth aconte l’histoire d’Andrew, un jeune homme un peu perdu qui organise des fêtes dans le New Jersey pour se faire un peu d’argent de poche. Lors d’une de ces soirées, Andrew rencontre une mère de famille un peu plus âgée que lui et accompagnée de sa fille… Le courant passe assez vite, mais…

Cha Cha Real Smooth sera disponible sur Apple TV+ vendredi prochain 17 juin.