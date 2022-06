Apple TV+ fait une pierre deux coups en annonçant les dates de sortie des séries Five Days at Memorial et Bad Sisters. Toutes les deux arriveront pendant l’été sur la plateforme de streaming.

Five Days at Memorial, qui comprendra huit épisodes, fera ses débuts dans le monde entier le 12 août prochain sur Apple TV+ avec les trois premiers épisodes, suivis d’un nouvel épisode hebdomadaire chaque vendredi jusqu’au 16 septembre. Basée sur des événements réels et adaptée du livre de la journaliste Sheri Fink, la série relate l’impact de l’ouragan Katrina et de ses conséquences sur un hôpital local. Lorsque les eaux ont monté, que l’électricité a fait défaut et que la chaleur est montée en flèche, les soignants épuisés d’un hôpital de la Nouvelle-Orléans ont dû prendre des décisions qui les suivront pendant des années.

Pour sa part, Bad Sisters arrivera le 19 août avec les deux premiers épisodes. Il y aura 10 épisodes au total, avec un nouvel épisode chaque vendredi. La série suit la vie des sœurs Garvey, qui sont liées par la mort prématurée de leurs parents et la promesse de toujours se protéger mutuellement. Selon Apple TV+, il s’agit d’un délicieux mélange de comédie noire et de thriller qui se déroule sur la côte irlandaise et qui serait à couper le souffle.