Apple TV+ enchaine les annonces de mises en production. On vient tout juste d’apprendre que Billy Crystal, l’inoubliable acteur de la comédie sentimentale culte Quand Harry rencontre Sally, rejoint le casting de la mini-série Before réalisée par Barry Levinson (Good Morning Vietnam, Sleepers, Mafia Blues, Rock the Kasbah). Billy Crystal interprètera le rôle de Eli, un pédopsychiatre qui va croiser la route d’un jeune homme particulièrement perturbé.

Pour l’acteur américain, ce rôle est aussi l’opportunité de se montrer à nouveau au public : Billy Crystal n’a en effet joué que dans un seul film en 2021… le sien (Here Today) et on ne l’aura vu que neuf fois à l’écran sur les 12 dernières années ! Une présence en pointillé qui ne fait pas vraiment honneur à un acteur de très bon niveau et au jeu plein de charme. La mini-série Before n’a pas encore de période de sortie.