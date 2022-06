Apple TV+ annonce le renouvellement de la série Swagger, qui aura le droit à une saison 2. La première avait fait ses débuts en octobre dernier sur la plateforme de streaming. Elle s’inspire par les expériences du joueur de la NBA Kevin Durant dans le monde du basket-ball pour les jeunes.

Swagger explore le monde des clubs de basket-ball d’élite pour jeunes, les joueurs, leurs familles et leurs entraîneurs, et le jeu dans le jeu, En dehors du terrain, la série révèle ce que c’est que de grandir en Amérique. Les acteurs O’Shea Jackson Jr, Isaiah Hill, Shinelle Azoroh, Quvenzhané Wallis, Caleel Harris, Tristan Mack Wilds, Tessa Ferrer, James Bingham, Solomon Irama, Ozie Nzeribe et Jason Rivera sont tous prêts à revenir et à reprendre leurs rôles pour la deuxième saison.

« Je suis impatient de partager davantage la vie magnifiquement compliquée de ces personnages incroyables », a déclaré le créateur, showrunner, réalisateur et producteur exécutif Reggie Rock Bythewood. « Dans la deuxième saison, ils chercheront et découvriront ce que signifie être un champion sur et en dehors du terrain, et le jeu de basket continuera à être révolutionnaire. Nous sommes reconnaissants à Apple TV+ pour cette plateforme ».

Il n’y a pour l’instant aucune information sur le nombre d’épisodes, l’intrigue ou la date de sortie pour la saison 2 de Swagger sur Apple TV+.