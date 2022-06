2024 devrait être l’année où Apple proposera des MacBook Air de 13 pouces et iPad Pro avec des écrans OLED. L’information vient de Ross Young, un analyste spécialisé dans les écrans qui partage régulièrement de bonnes informations avant l’officialisation par Apple.

Ross Young fait savoir que le MacBook de 13 pouces avec un écran OLED semble bien parti pour être un modèle Air. Mais l’analyste reconnaît qu’Apple pourrait changer et finalement décider qu’il s’agit d’un MacBook, MacBook Pro ou une nouvelle catégorie.

Pour ce qui est de l’iPad Pro, aussi bien le modèle de 11 pouces que celui de 12,9 pouces auraient le droit à l’écran OLED en 2024. Actuellement, le modèle de 11 pouces a un écran LCD et le modèle de 12,9 pouces a un écran Mini-LED. Quant au MacBook Air, c’est un écran LED.

L’analyste ajoute que les écrans OLED des trois nouveaux appareils adopteront une structure tandem à deux couches, dans laquelle il y a deux couches d’émission rouge, verte et bleue, ce qui permet d’augmenter la luminosité et de réduire la consommation d’énergie. Les écrans OLED ne nécessitent pas non plus de rétroéclairage pour une meilleure efficacité énergétique.

Aussi, les MacBook Air et iPad Pro auraient un écran avec la technologie LTPO pour un taux de rafraichissement variable. Apple appelle cela ProMotion et cela permettra un taux entre 1 Hz et 120 Hz. Les iPad Pro actuels peuvent descendre à 24 Hz. Quant au MacBook Air, le modèle existant ne supporte pas ProMotion.