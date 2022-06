Cooking Mama: Cuisine! est le nouvel opus de la célèbre franchise culinaire, une version Apple Arcade qui met les petits plats dans les grands (hum) avec un gameplay concocté aux petits oignons (re-hum). La recette est globalement la même : le joueur peut manipuler des ustensiles de cuisine et choisir des ingrédients afin de préparer de bons petits plats qui seront impitoyablement évalués.



Les graphismes font un gros bond par rapport aux versions précédentes (plus réalistes surtout) et l’on bénéficie de nouveaux ustensiles et de nouvelles recettes pour chaque jour de la semaine ! Une fois cumulé des points de cuisine (obtenus en fonction de la qualité du plat), ces derniers permettent d’obtenir des petits cadeaux (principalement des éléments de personnalisation pour la tenue de Mama).

Bref, ce titre casual et réalisé avec un soin évident mérite de tomber dans votre marmite de joueur. Cooking Mama: Cuisine est disponible dès maintenant sur Apple Arcade.