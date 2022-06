Si l’on en croit la plupart des analystes et autres leakers du petit monde Apple, de Ming Chi Kuo en passant par Jon Prosser, les premières lunettes AR d’Apple ne seront pas disponibles sur le marché avant 2024 (voire 2025). Jeff Pu, analyste pour Haitong Intl Tech Research nous livre quelques nouvelles un peu fraiches sur le développement de cet accessoire forcément intriguant : on apprend ainsi que Luxshare resterait l’un des principaux fournisseurs de la supply chain des lunettes AR et que la date de commercialisation du produit final serait fixée quelque part durant le second semestre 2024.

Surtout, Jeff Pu nous annonce que les lunettes AR d’Apple seraient rentrées dans l’étape du design, l’objectif étant de mettre au point un premier prototype fonctionnel d’ici la fin de l’année. Autre info, le verre de ce premier prototype serait fabriqué par les sociétés Corning et Hoya, avec peut-être Lante en soutien.

Dans un tout autre registre, Jeff Pu conclut sa petite note par une petite remarque sur le capteur périscopique des iPhone 15 Pro. L’analyste estime qu’à date, on ne sait toujours pas si le capteur sera intégré aux deux modèles « Pro » ou à un seul. Bon. Etait-il vraiment nécessaire de préciser que l’on ne sait rien sur ce sujet sans apporter de nouvelle information ? Bref…