L’information n’est pas nouvelle puisque notre confrère de 9to5Mac en a parlé sur son compte Twitter dès le 7 juin dernier. Et pourtant, l’API RoomPlan intégrée à iOS 16 et iPadOS 16 est une parfaite illustration des possibilités de la AR et du capteur LiDAR des gammes récentes d’iPhone Pro. Les vidéos publiées par le journaliste s’avère plutôt impressionnantes. Toutes les pièces sont parfaitement reconnue en 3D sous forme de blocs, les seules erreurs notables étant à mettre à l’actif de l’évaluation de la taille des portes !

Follow along as I do a series of structured @Apple RoomPlan tests and share my findings/notes in this thread.

First up, I tried tricking RoomPlan with a large mirror. Surprisingly it wasn't fooled! Also, it was way off on french doors height.#WWDC22 #AR #ARKit #AI @Scobleizer pic.twitter.com/R4hJbO57Km

— Jonathan Stephens (@jonstephens85) June 7, 2022