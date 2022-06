Avec iOS 16 et iPadOS 16, Texte en direct gagne du galon. La fonction basée sur le moteur OCR d’Apple était déjà disponible sur les photos en plus du texte depuis iOS 15, mais cette fois, le menu déroulant d’actions possibles sur le texte – Copie, Choisir tous, Chercher, Traduire, recherche Internet, Partager, appeler un numéro de tel – est aussi accessible sur les vidéos ! En d’autres termes, il suffit de mettre une vidéo en pause, appuyer sur l’icone Live Text en bas à droite de l’écran et sélectionner le texte qui peut s’y afficher (sur un panneau par exemple), et disposer du même choix d’options.

Cette grosse amélioration de Texte en direct est uniquement disponible sur les iPhone et iPad équipés d’une puce 12 à minima. Pour l’instant, Texte en Direct compatible vidéo fonctionne sur la dernière version bêta d’iOS 16 (et avec quelques bugs au passage) mais tout sera prêt pour le lancement de la version finale d’iOS 16/iPadOS 16 en septembre prochain.