Le succès de For All Mankind ne se dément pas. La troisième saison de la série dystopique a réalisé un joli carton d’audience aux Etats-Unis. Sur la semaine du 13 au 19 juin, le classement des plus grosses audiences établi par JustWatch place For All Mankind à la 10ème place des séries les plus regardées sur le territoire américain.

Adoubée par la critique, la série For All Mankind connait aussi un vrai succès public

Cela reste moins bien que Ted Lasso ou que l’excellente série documentaire Planète Préhistorique, mais l’on constate tout de même que les séries Apple TV+ se classent de plus en plus souvent dans les charts US, ce qui pourrait être un bon indicateur de la progression du service en nombre d’abonnés (Apple ne fournit plus aucun chiffre depuis plus d’un an).

Pour rappel, For All Mankind raconte l’histoire revisitée de la conquête spatiale, avec en toile de fond l’opposition entre les Etats-Unis et la Russie. La troisième saison fait un bond sur Mars et imagine que les hommes ont déjà réussi à coloniser la planète rouge.