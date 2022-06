De nouvelles images de l’adaptateur réseau interne développé par Apple (et déposé auprès de la FCC) semblent indiquer que l’accessoire n’est pas destiné à la vente pour le grand public mais servira sans doute plus probablement à certaines équipes d’Apple. Trois nouveaux clichés, récupérés sur la base de données des références produits du Taiwan NCC, dévoilent un bloc noir avec un port Ethernet et un second port USB-C à une extrémité, ainsi qu’un port Ethernet et un bouton à l’autre extrémité.

Référencé sous le numéro A2657, l’accessoire mesure 10 cm de long pour 4 cm de large. On remarque aussi deux QR Codes tout autour du logo Apple ainsi que la mention « For Development Use Only » (trad : uniquement pour le développement). Ces deux QR Codes et la mention laissent comprendre que l’accessoire est uniquement destiné à un usage interne, ce que l’on avait déjà pressenti lors du premier leak.

La fiche technique de l’adaptateur réseau indique que l’accessoire supporte le Wi-Fi, le NFC, le Bluetooth et dispose aussi de 32 go de mémoire + 1,5 Go. Ce boitier servira sans doute à effectuer rapidement des tests de compatibilité réseau sur des prototypes ou des produits Apple en préproduction.