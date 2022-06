Apple annonce l’arrivée prochaine d’un podcast original, à savoir Project Unabom. Il fera ses débuts le 27 juillet prochain en exclusivité sur le service d’Apple et traitera du terroriste américain Ted Kaczynski.

Lorsque Unabomber (le surnom de Ted Kaczynski) a été arrêté en 1996, le monde a eu un aperçu de l’homme qui avait terrorisé la nation pendant 18 ans et assassiné trois personnes. Barbu et échevelé, Ted Kaczynski était la représentation parfaite d’un fou.

Avec de nouveaux reportages originaux de l’animateur Eric Benson — y compris l’accès à des milliers de documents originaux provenant des fichiers personnels de Ted Kaczynski et des dossiers du FBI, des entretiens exclusifs avec son frère David Kaczynski, et l’histoire inédite des premiers suspects dans l’affaire UNABOM — Project Unabom raconte l’histoire d’une nation et d’une famille qui ont compris ce qui se passait dans une petite cabane dans les bois du Montana.

Il y aura un nouvel épisode du podcast chaque semaine (le lundi) sur la plateforme d’Apple. Il sera également possible d’y accéder via le flux RSS.

Le podcast est produit par les cofondateurs de Pineapple Street, Jenna Weiss-Berman et Max Linsky. Le producteur principal de Pineapple Street est Jonathan Menjivar. Un extrait de trois minutes est disponible à l’écoute.