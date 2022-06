Nicole Kidman et Javier Bardem auraient rejoint le casting voix du film d’animation musical Spellbound produit par Apple Studios et Skydance Animation. Pour rappel, Skydance Animation a signé un partenariat pluriannuel avec Apple TV+ qui se traduit déjà par plusieurs exclusivités pour la plateforme (Blush, Luck et donc Spellbound).

Spellbound raconte l’histoire de la princesse Ellian – dont la voix est interprétée par Rachel Zegler, la star du film West Side Story – une jeune femme qui embarque dans une aventure mouvementée afin de sauver les membres de la famille royale après qu’un mystérieux sort les ait transformés en monstres et plongé le royaume de Lumbria dans les ténèbres. Le reste du casting voix comprend John Lithgow et Jenifer Lewis dans les rôles respectifs des ministres Bolinar et Nazara Prone, ainsi que Nathan Lane et André De Shields qui font les voix des oracles du Soleil et de la Lune. Spellbound n’a pas encore de date de sortie sur Apple TV+.